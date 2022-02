Le pôle Rossel Radio lance "Rossel Radio Pub"

Une offre publicitaire radios de proximité au nord et à l'est de Paris, Rossel Radio Pub commercialise les espaces publicitaires de Contact FM, Champagne FM, RDL, Mona FM et Direct FM sur les régions Hauts-de-France et Grand-Est. Rossel Radio Pub veut se placer au service des annonceurs locaux en touchant quotidiennement 508 400 auditeurs sur la cible ensemble 13 et plus.

Pour les annonceurs, c'est la garantie d'une relation de proximité et d'une véritable expertise locale de notre équipe quotidiennement présente sur le terrain.