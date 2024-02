Le podcasthon vise 250 000 euros de dons

Plus de 400 podcasteurs francophones se mobiliseront pour soutenir chacun une association de leur choix. On retrouvera les participants de la première heure, comme Matthieu Stefani, Anne Guesquière, ou Clémentine Galey, mais aussi des nouveaux comme Chloé Bloom, Anna Rvr, Christophe Rodo, Carlos Diaz ou encore Gabriel Macé. Cette deuxième est parrainé par Laura Tenoudji : "Laura avait toutes les qualités requises pour être la marraine idéale de cette édition. C’est une personnalité très engagée, de longue date, par ailleurs médiatique et elle-même animatrice de podcast", précise Jérémie Mani cofondateur du Podcasthon , qui précise que "l’objectif est d’inonder les ondes de contenus positifs et inspirants, mettant en avant la diversité du monde associatif grâce au talent de centaines de podcasteurs et podcasteuse. Et on espère aussi que les dons seront massivement au rendez-vous".