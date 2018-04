Le podcast natif, c’est quoi ?

Le podcast natif est un podcast créé au départ indépendamment d'un programme radio diffusé. Il est 100% original. Comme le rappelle la RTBF , le podcast natif "permet une liberté à tous les niveaux : ton, format, ligne éditoriale et production.Le podcast natif jouit d'une liberté de création qui n'est pas forcément permise à l'antenne. Les créateurs de podcasts natifs n'étant pas contraints par des limites de durée ou de ligne éditoriale, ils sont libres de parler de ce qu'ils veulent, dans le ton, avec les invités et dans une durée qu'ils souhaitent. Ce qui vaut pour les productions web en général vaut également pour le podcast natif : c'est le contenu qui prime, et qui définit le format, et non l'inverse".