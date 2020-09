Le podcast, l'art d'explorer de nouveaux territoires sonores en Île-de-France

"Avec Cerno, on a déjà dépassé le million de téléchargements," annonce Julien Cernobori. Et le nombre d'auditeurs ne cesse de grossir... De quoi alimenter l'audience des radios locales si des partenariats venaient à se mettre en place. C'est en tout cas ce qu'envisagerait le podcasteur, qui témoigne tout son attachement à la radio de proximité.

Le profil des auditeurs de podcasts n'est pas simplement local : ceux qui écoutent viennent de la région parisienne mais aussi de provinces, voire d'autres pays francophones. Victoria Le Boloc'h-Salama enchérit en précisant que tous les âges sont représentés. Comment expliquer la pluralité de l'audience ? Pour Les Visites du Centre Pompidou, la podcasteuse suggère l'aspect atemporel de ses émissions : on n'entre pas seulement dans les coulisses d'une exposition. On connait les personnalités, les métiers, les oeuvres qui gravitent autour, indépendamment du lieu ou de la date de l'événement. Pour Cerno, c'est l'investissement des auditeurs qui est significatif : ils s'impliquent dans l'enquête. En bref, contrairement à l'aspect "niche" qui est souvent cité pour décrire le podcast, on remarque que ce média est loin de s'adresser uniquement à des initiés mais qu'il touche, de plus en plus, un large public.