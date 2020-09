Le podcast documentaire, vers quelle croissance ?

Cette conférence réunira Sarah-Lou Lepers (journaliste, réalisatrice, autrice), Julien Cernobori (auteur et podcasteur), Fred Antelme (directeur des contenus France à Deezer) et Pierre Orlac'h (fondateur de Bababam). Vous pouvez suivre cette conférence, qui s'inscrit dans le cadre du programme des MAIN Conferences, en direct depuis la Scam de 10h30 à 12h, ce jeudi 24 septembre.La conférence sera précédée par une présentation des derniers chiffres de diffusion certifié "Podcast" avec Jean-Paul Dietsch, directeur général adjoint de l’ACPM (à 10h50) puis par une présentation des chiffres clés de la consommation de podcasts en France par Rodolphe Després, directeur d’études et de clientèle à Médiamétrie (à 10h55).