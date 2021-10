Le podcast a trouvé sa place dans le quotidien des Français

D’abord un média qui fait du bien : se rapprocher, mieux s’entendre avec les autres et avec soi-même, le podcast natif permet aux auditeurs de gagner en bien-être. 69% des auditeurs hebdomadaires estiment que le podcast permet de se réconcilier avec soi-même et 82% que c’est un moyen de se recentrer sur soi. Un moment qui permet, selon les personnes interrogées, de "se poser" avec une écoute plus concentrée que les années précédentes : près de 15 % déclarent même ne rien faire d’autre quand ils écoutent un podcast (une augmentation de 6 points vs 2020).

Ensuite, le podcast natif permet de gagner en ouverture d’esprit et de nourrir les conversations. 86% des auditeurs estiment que le podcast est un moyen de s’ouvrir aux autres. Par exemple, l’engouement pour une même émission peut devenir un sujet d’échange, de débat et ainsi renforcer les liens avec son entourage. 84% estiment que l’écoute de podcast les a déjà éclairés sur des sujets de société. Ce nouveau média va même plus loin : 74% déclarent avoir changé d'avis ou de regard sur un sujet après l’écoute d’un podcast.