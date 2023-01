Le podcast "Neurosapiens" décliné dans un livre

Depuis 2020, le podcast Neurosapiens accompagne les auditeurs et les auditrices dans la découverte de l’organe le plus fascinant du corps humain : le cerveau. Aujourd’hui, le podcast devient un livre illustré. Anaïs Roux, créatrice du podcast, s’associe à la dessinatrice Lucie Albrecht (elle a notamment publié la BD Sylvain aux éditions "Même pas mal" en 2021) pour rendre le propos ludique et accessible, permettant ainsi à tous de percer les secrets du cerveau."Neurosapiens" d’Anais Roux, illustré par Lucie Albrecht paraît aux Éditions Les Arènes (320 pages, 22,90€). Il est disponible en librairie depuis ce 26 janvier 2023.