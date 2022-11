Le podcast "Neurosapiens" dépasse le million d’écoutes

Créé en 2020 par la psychologue Anaïs Roux, Neurosapiens est un podcast visant à vulgariser les neurosciences et rendre accessible à toutes et tous les connaissances sur le cerveau. Diffusé sur toutes les plateformes de podcast chaque semaine, "Neurosapiens" explore les mystères du cerveau à travers des thèmes ancrés dans la vie comme l’addiction aux réseaux sociaux, la gestion du temps, la charge mentale, être multitâche …Anaïs Roux y ajoute "#ACTION!" un nouveau format court de 5 minutes toutes les deux semaines : un épisode spécial pour agir concrètement sur son quotidien et changer ses habitudes tout en faisant le plein de culture scientifique.