Le podcast "Des Ondes vocast" décrypte l’ascension de franceinfo

La station franceinfo s'est hissée récemment à la deuxième place du classement des radios les plus écoutées en France, dépassant ainsi RTL. Pour comprendre cette ascension, "Des Ondes Vocast" a rencontré Frédéric Carbonne, qui anime le créneau du 12-15. Il partage ses réflexions sur les récentes audiences, les évolutions de la grille de France Info ces dernières années, et l'art de délivrer une information juste dans un contexte de plus en plus polarisé. Il aborde également les relations entre la radio et la chaîne de télévision homonyme. "Des Ondes Vocast" propose une étude sur la durée et le placement des écrans publicitaires sur les stations généralistes le matin. Rémy Bertholon a analysé les conducteurs de RTL, Inter, RMC et Europe 1, mettant en lumière les choix différents d’une station à l’autre.