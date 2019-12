Le podcast "Au Cœur de l’Histoire" revient sur Europe 1

L'occasion pour les auditeurs de découvrir ou redécouvrir des personnages emblématiques et des temps forts de l'Histoire. Jean des Cars livrera chaque semaine à partir du 6 janvier trois récits, chacun suivi d’un format court pour approfondir le sujet du récit ou éclairer des points inconnus de l’Histoire. Jean des Cars s’intéressera notamment à Ramsès II, troisième pharaon de la XIXe dynastie égyptienne, ou encore à la figure de Beethoven pour les 250 ans de la naissance du célèbre compositeur.

Pour Claire Hazan, directrice d'Europe 1 Studio: "D’abord émission de radio emblématique, Au Cœur de l’histoire est devenu l’un des podcast natifs phares d’Europe 1, avec près d’un million et demi d’écoutes par mois. Nous sommes heureux d’installer et renforcer ce format clé, avec une voix forte et légitime comme celle de l’historien Jean des Cars".