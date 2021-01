Le plus beau studio du Littoral (FM) Intégration







"On est les premiers à avoir un site Cardiweb, partenaire des Indés Radios." Anthony Montardy

Une console Wheatstone trône dans ce studio qui sent encore la peinture. Tous les micros ont été remplacés. Des Neumann BCM 104 et la dernière version de WinMedia s’occupent de la diffusion. "Cette version, on la pousse jusqu’au bout de ses capacités." Littoral FM propose une convergence totale pour le son, la vidéo et le web. "Tous nos podcasts vont être mis en ligne automatiquement sur notre site sans qu’on intervienne." Le site est en pleine évolution. Il a été créé par la société Cardiweb. "Ce sont eux qui vont remplacer RadioKing pour réaliser les sites des Indés Radios", continue Anthony. Le patron et créateur de la radio, Christian Alexis, ne voulait pas de matériel fabriqué en Chine. "C’est 100% américain et c’est du très bon matériel." Accès payant Déjà inscrit ? Le plus beau studio du Littoral (FM) Rédigé le Mercredi 20 Janvier 2021