Le plein de nouveautés du Salon de la Radio ÉVÉNEMENT



Une édition à 360 degrés résolument tournée vers l’avenir et le "networking". Trois ans après avoir intégré un nouvel espace spacieux, le Salon européen de la Radio et de l’Audio digital (organisé par les Éditions HF, qui éditent La Lettre Pro de la Radio) poursuit son développement afin de proposer un événement de plus en plus complet. Si les grands fondamentaux, comme des exposants variés proposant du matériel, des solutions logicielles et des contenus, seront évidemment de la partie, les organisateurs annoncent une série de nouveautés pour coller encore plus aux attentes et aux enjeux de l’industrie radio dans son ensemble. "L’idée est de s’adresser à de nouveaux secteurs d’activités", explique Philippe Chapot, organisateur du Salon et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio. Un premier comité de pilotage du Salon a lieu en juin au Ground Control à Paris, lors d’un Webinar 2.0 pour présenter ces nouveautés aux partenaires et exposants. Accès payant



