Le marché e-pub global en forte croissance

Cette étude de référence, initiée par le SRI et réalisée par le cabinet d’audit et de conseil PwC, donne un éclairage indispensable sur le marché publicitaire digital et son écosystème en analysant l’évolution de son chiffre d’affaires net par leviers, par formats, par modes d’achat et par devices. Ce marché est toujours très dynamique. Le marché e-pub global représente 2.264 M€ au 1er semestre 2018, il est en croissance de +15.5% par rapport au 1er semestre 2017. Le digital confirme sa place de leader dans le mix media (39.2 %), en progression de 4.7 points (vs S1 2017). Tous les leviers digitaux sont en croissance : le Search (+8,5%, soit 47% du marché global et un CA net total de 1 078 M€) ou le Display (+29,9%, soit 37% du marché global et un CA net total de 875 M€).