Le livreur NRJ était à Tourcoing... et Sarah a gagné 5 000 euros

Cette semaine, NRJ a donc lancé un nouveau jeu dénommé "Le Livreur NRJ" : le seul livreur qui ne sonne pas et t qui dépose à la porte la somme de 5 000 euros. Le principe : partout en France, le livreur dépose un sac contenant 5 000 euros devant une porte d’entrée. À l’antenne, Manu donne des indices de plus en plus précis qui permettent au propriétaire du jour de reconnaître sa maison. À 8h30, le livreur dépose le sac NRJ et l’auditeur a alors 30 secondes chrono pour ouvrir sa porte et récupérer le sac. Sinon, le livreur NRJ repart avec le sac et la somme est remise en jeu dès le lendemain. Pour participer, il suffit de s’inscrire au préalable sur nrj.fr. Depuis le lancement du jeu, ce sont plus de 60 000 auditeurs qui se sont déjà inscrits sur nrj.fr. Le Livreur NRJ continue son tour de France...