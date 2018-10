Le groupe Rossel La Voix rachète la station RDL

Depuis plusieurs années, le développement du pôle radio est une des priorités du Groupe qui édite, notamment, les quotidiens régionaux La Voix du Nord ou l'Union de Reims.

"Cette acquisition permet au Groupe d'offrir une belle complémentarité en proposant un éventail très large de cibles (+ jeunes avec Contact FM et + seniors avec RDL)" souligne Rossel La Voix dans un communiqué.

Nicolas Pavageau, Directeur Général Délégué de Contact FM prend la Direction générale et opérationnelle de la radio RDL, dont le gérant mandataire social sera Marien Bonieux.

Nouvelle acquisition pour le groupe Rossel La Voix. RDL, une station locale implantée à Racquinghem (Pas-de-Calais) entre dans le giron du groupe de presse. RDL vient compléter et densifier la couverture des stations dans l'Artois, l'Audomarois, le Dunkerquois et le Ternois et propose un format senior généraliste (plutôt accès sur la variété française). Jusque-là dirigée par Thierry Fééry, « elle a su tisser un lien unique avec ses auditeurs » indique le Groupe.