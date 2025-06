Le futur du broadcast en débat aux Casablanca Broadcast Days

L’édition 2025 mettra l’accent sur les transformations en cours dans l’industrie audiovisuelle. L’intégration des nouvelles technologies de diffusion, la convergence entre le broadcast et les plateformes numériques ainsi que l’adoption des nouvelles normes telles que le SMPTE 2110, la 5G et le cloud seront au cœur des discussions. Des conférences et débats analyseront l’impact de ces évolutions sur les médias traditionnels, leur adaptation aux nouveaux usages et les perspectives qu’elles offrent en matière de création et de distribution de contenus. Au-delà des conférences, les CBD 2025 proposeront 12 sessions de formation et ateliers pratiques. Ces sessions permettront aux professionnels d’acquérir des compétences sur l’automatisation des processus de production, l’intégration de l’intelligence artificielle et la cybersécurité audiovisuelle.