Le projet malgache Inomawa remporte le Challenge App Afrique 2025

Le lauréat a été désigné à l’Institut français de Casablanca à l’issue d’une cérémonie publique et d’un enregistrement de l’émission "C’est Pas du Vent" animée par Anne-Cécile Bras, diffusée sur RFI et en podcast dès le 22 mai. Le projet a été sélectionné parmi trois finalistes, devançant les initiatives de Yawo Mawupé Konou (Togo), porteur de "Cash Water", un système de prépaiement de l’eau potable destiné à encourager une consommation maîtrisée, et d’Adja Aminata Cissé Diop (Sénégal), auteure de "Sotilma", une solution intelligente pour la gestion de l’eau dans les secteurs agricole et industriel. Grâce au soutien des partenaires du concours, VivaTechnology et Mann+Hummel, le gagnant bénéficie d’un financement de 15 000 euros destiné au développement de sa solution.