RFI et France 24 confirment leurs succès d’audience en Afrique francophone

RFI confirme sa place dans le top 5 des radios en Afrique francophone, toutes stations confondues dans six capitales sur sept, et conserve la première place à Brazzaville et Libreville, chaque jour et chaque semaine. Elle est aussi la 2e radio la plus écoutée à Abidjan, Yaoundé et Kinshasa, où elle performe particulièrement en audience quotidienne (13.6%, + 0.9 point) et hebdomadaire (36.7%, +2 points).

Près de 1 habitant sur 3 l’écoute chaque semaine dans l’ensemble des villes, et plus de 1 sur 2 (52.5%) à Brazzaville et plus de 1 sur 3 à Kinshasa (36.7%, + 1.6 point). RFI est la radio la plus suivie par les cadres et dirigeants dans trois capitales auprès desquels elle atteint une notoriété maximale (98.8%). Sur cette cible, son audience quotidienne atteint 37.6% et son audience hebdomadaire 68.4%.