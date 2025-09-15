La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 15 Septembre 2025 - 13:20

RFI et France 24 confirment leurs succès d’audience en Afrique francophone


RFI et France 24 confirment au premier semestre 2025 leurs excellents résultats d’audience, aussi bien en broadcast qu’en numérique, dans les pays d’Afrique francophone, selon l’étude Africascope 2024-2025, réalisée par Kantar à Abidjan, Dakar, Kinshasa, Douala, Yaoundé, Libreville et Brazzaville. Les deux médias du groupe France Médias Monde confirment une fois encore leur caractère référent auprès des audiences africaines.



RFI confirme sa place dans le top 5 des radios en Afrique francophone, toutes stations confondues dans six capitales sur sept, et conserve la première place à Brazzaville et Libreville, chaque jour et chaque semaine. Elle est aussi la 2e radio la plus écoutée à Abidjan, Yaoundé et Kinshasa, où elle performe particulièrement en audience quotidienne (13.6%, + 0.9 point) et hebdomadaire (36.7%, +2 points).
Près de 1 habitant sur 3 l’écoute chaque semaine dans l’ensemble des villes, et plus de 1 sur 2 (52.5%) à Brazzaville et plus de 1 sur 3 à Kinshasa (36.7%, + 1.6 point). RFI est la radio la plus suivie par les cadres et dirigeants dans trois capitales auprès desquels elle atteint une notoriété maximale (98.8%). Sur cette cible, son audience quotidienne atteint 37.6% et son audience hebdomadaire 68.4%.

Des performances en hausse portées par la vidéo

Les internautes du continent ont particulièrement suivi l’actualité africaine, française et internationale à travers les environnements numériques et réseaux sociaux de RFI et France 24, notamment par le visionnage de vidéos. 4.3 millions et 1.6 million de fréquentations mensuelles pour les sites de RFI  (+ 10%), avec une très forte augmentation en RDC (+ 53%) et de France 24. 145.8 millions (+20%) de vidéos vues sur  YouTube pour France 24, avec une très forte augmentation en RDC (+ 99%, 4 millions de vidéos vues par mois), au Congo-Brazzaville (+ 52%) et au Gabon (+ 22%).
Les rédactions africaines (mandenkan, fulfulde, haoussa, kiswahili) progressent fortement en vidéo, notamment sur TikTok. Sur Facebook, le français atteint 7. 7 millions de vues mensuelles, dont 80% en Afrique francophone, tandis que le fulfulde (6.1 millions), mandenkan (4.5 millions), haoussa (5.2 millions) et kiswahili (2.6 millions) affichent des croissances importantes.

L’audience vidéo au cœur des usages au Sahel

La vidéo, un format toujours plébiscité au Sahel malgré les interdictions de RFI et France 24 au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, malgré la suspension de RFI et France 24, leurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux restent très suivies. France 24 enregistre 3.5 millions de vues mensuelles sur YouTube dans ces pays.
Sur Facebook, 65% du visionnage des vidéos de RFI en mandenkan vient du Mali et du Burkina Faso, et l’offre en haoussa atteint 5.2 millions de vues mensuelles, en hausse de 150% par rapport à 2024.

Tags : Afrique, audience, France 24, Kantar, rance Médias Monde, RFI



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


