Le festival PodRennes dévoile sa programmation 2023

Durant deux jours, des émissions y sont réalisées, en direct et en public, sur différents sujets. Cette année, on parlera littérature, pop culture, biérologie, zoologie ou encore coming out… Ainsi, podcasteurs et podcasteuses chevronnés, professionnels, indépendants ou simples curieux et curieuses de ce format et des sujets abordés durant le festival sont les bienvenus.En 2023, PodRennes fêtera ses 10 ans avec 18 thèmes pour 18 podcasts. En marge de la programmation principale, deux ateliers "Quels matériels pour quelles utilisations" seront proposés afin de permettre de se lancer dans l’aventure podcastique et se former gratuitement sur place. Cette année encore, la fiction sonore sera également à l’honneur.