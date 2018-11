Le festival "Médias en Seine" se prépare

Le festival Médias en Scène en chiffres ? 3 lieux, 15 expériences immersives et 150 intervenants. Et une date : le jeudi 22 novembre prochain. Expériences, masterclass, conférences, keynotes, débats… Les Echos et franceinfo organisent "Médias en Seine" le 22 novembre prochain pour une journée sur 3 lieux : Les Echos, la Maison de la Radio et France Télévisions autour des médias de demain. Plusieurs temps forts constitueront cette manifestation comme par exemple ce débat dénommée "Matinaliers : figures de proue des radios ?" avec Nicolas Demorand aux commandes du 7h/9h de France Inter, Marc Fauvelle, à la tête de la matinale de franceinfo et Guillaume Erner, producteur des matins de France Culture (inscriptions ICI ) à 10h05 à la Maison de la radio.Programme complet ICI