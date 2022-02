Le dimanche, Stéphanie Loire est sur Europe 1

Stéphanie Loire proposera aux auditeurs une rétrospective musicale de la semaine avec les nouveautés à ne pas manquer, les talents à découvrir, la petite histoire d’un titre ou d’un groupe... Sans oublier des anecdotes surprenantes et des révélations sur les artistes, leur playlist, les titres cultes et les bandes-son des films et des séries.

Les auditeurs retrouveront également Stéphanie Loire le vendredi, à 7h47, dans "Europe matin" présenté par Dimitri Pavlenko et chaque semaine, à 10h40, aux côtés de Philippe Vandel dans "Les indispensables" de l’émission "Culture médias".