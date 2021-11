Le WorldDAB prépare son WorldDAB Summit

Ce 9 novembre, avec les interventions des membres du WorldDAB et des partenaires de leurs réseaux, les participants pourront écouter les points de vue de spécialistes du monde entier, qui partageront les actions qu’ils entreprennent pour relever les défis auxquels l'industrie de la radio est aujourd'hui confrontée. Sybille Veil, présidente de Radio France et Hervé Godechot, membre du CSA interviendront lors de la première session...Il est toujours temps de s'inscrire et de rejoindre les 400 participants déjà confirmés. La plateforme de streaming, interactive, permettra de dialoguer avec les intervenants.Infos et inscriptions : ICI