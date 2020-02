Le WWF France lance sa série de podcasts : "L’Effet Panda"

2020 sera une année charnière pour la nature, avec de grands rendez-vous comme le Congrès Mondial de l’UICN ou la COP biodiversité en Chine ; et les citoyens français placent ces thématiques au centre de leurs préoccupations. Ce podcast représente une opportunité pour le WWF de montrer comment s’organise le travail de terrain ainsi que nos actions de conservation sur le long terme, dont les effets se mesurent dans la durée. De nombreux invités sont attendus au cours de cette première saison et notamment Isabelle Autissier, Présidente du WWF France.

"L’Effet Panda", un podcast WWF France produit par Les Others Studio, est réalisé par Chloé Wibaux avec une composition originale de Louis Martinez et Nicolas Pollitzer. Il est disponible sur les principales plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcasts, Eeko, Youtube).