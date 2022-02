Le Sénat lance une plateforme de podcasts

Alors que la fatigue digitale et l’impératif d’accessibilité des contenus favorisent le développement de l’audio, le Sénat proposera désormais une autre manière de suivre son actualité, associant voix humaine et de synthèse.Ainsi, la série "Les Essentiels du Sénat" permettra d’écouter les conclusions des missions de contrôle et les positions prises sur les principaux textes de loi. Chaque semaine, la série "Les Sénateurs agissent" retracera un moment fort de l’actualité sénatoriale. Enfin, la série "Les Murmures du Palais fera découvrir l’Histoire du Sénat ainsi que le patrimoine du Palais et du Jardin du Luxembourg.Disponibles dès à présent sur audio.senat.fr , les épisodes seront également consultables sur les principaux services de diffusion tels que Deezer, Spotify et Ausha.