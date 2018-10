Le Salon de la Radio 2019, nouvelle définition

Envoyer à un ami Version imprimable Partager

L’édition 2019 du premier rendez-vous de l’industrie de la radio en Europe s’adapte aux nouveaux enjeux du média et s’ouvre à de nouveaux univers. La publicité, la musique et le podcast auront désormais leurs espaces dédiés.

C’est un véritable tournant pour le Salon de la Radio et de l’Audio Digital qui aura lieu du jeudi 24 janvier au samedi 26 janvier à la Grande Halle de la Villette à Paris. Les fondamentaux seront toujours là : 100 conférences riches, diverses, animées par des intervenants passionnants, un grand village avec 130 exposants, les Grands Prix Radio, les Jeunes Talents… et l’entrée toujours gratuite pour les professionnels. Outre une édition où l’Espagne et le Portugal seront les invités d’honneur, plusieurs nouveautés vont faire entrer ce grand rendez-vous annuel dans une nouvelle dimension.

Podcast & Co L’univers du podcast est en plein boom. Google référence désormais bien mieux les podcasts que les contenus texte. L’arrivée des assistants vocaux valorise de plus en plus les contenus audio et l’industrie radiophonique se saisit de cette opportunité prévisible mais non anticipée. Et cela pose de nombreuses questions. Le 1er Paris Podcast Festival qui a été un grand succès en octobre montre un vrai engouement. Mais quel matériel utiliser ? Quels outils et services pour les podcasters ? Cet espace laissera la place à des échanges entre acteurs du podcast et présentera des solutions pour faciliter votre quotidien d’éditeur de contenu.

Le mobile journalisme sera aussi à l’honneur dans un espace d’échanges d’une quinzaine de places où des ateliers courts seront proposés par l’INA et d’autres partenaires. Enfin, la vidéo ne doit pas être sous-estimée. Les puristes n’en veulent pas, les générations Y et Z s’en imbibent chaque jour. Des outils et des applications facilitent le travail des professionnels.

The Sales House (logo) La publicité fait son entrée au Salon avec l’ouverture d’un espace entièrement dédié aux régies publicitaires qui pourront venir démontrer la puissance du média radio à travers des master-class exclusives en présence des acheteurs, agences et annonceurs. Un lieu d’échange inédit où tout l’écosystème de l’audio pourra échanger et s’enrichir.

Muzicenter Discovery avec Société Ricard Live Music Quel artiste n'a pas souhaité être diffusé en boucle sur les plus grandes stations de radio ? La réponse dans le nouvel espace "Muzicenter Discovery" aux côtés de YACAST. Un plateau de 250 mètres carrés permettant de réaliser un showcase devant un public ciblé et sélectionné de 15 à 20 professionnels de la radio spécialement invités pour ce showcase. Muzicenter Discovery invitera l'ensemble des directeurs des programmes, des tourneurs, labels, promoteurs, éditeurs à venir participer à ce nouveau lieu de découverte et d'échange. À noter : le PARIS RADIO NIGHT, le jeudi 24 janvier au Cabaret Sauvage lors duquel il réalisera un showcase de 30 minutes.

Participez aux Grands Prix Radio 2019

L’objectif des GRANDS PRIX RADIO 2019 est de valoriser et de stimuler la profession tant sur le volet des stations, des expériences audio digital que de la création publicitaire radiophonique francophone diffusée sur les radios locales, régionales, nationales et digitales (webradios et plateformes de streaming).

Le jury est composé de personnalités de la radio, des médias, de la publicité, du marketing, des études, du droit et de la créativité. Les membres viennent de France, outremer, Belgique, Suisse, Québec et Afrique, afin de conjuguer les différentes sensibilités francophones.



