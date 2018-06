Le SNRL auditionné à l'Assemblée nationale

Cette audition du SNRL a été effectuée par Aurore Bergé, rapporteure de la Mission d'information sur la nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l'ère numérique Cette mission dépend de la Commission des Affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale. Une occasion pour le Syndical national des radios libres, qui rassemble plus de 250 stations locales pour un millier de fréquences, d'aborder plusieurs problématiques et dossiers "chauds" des radios associatives : pluralisme, FSER (Fonds de soutien à l'expression radiophonique, DAB+...Le SNRL tiendra son congrès annuel à Montpellier, les 27, 28 et 29 juin prochains (lire ICI ).