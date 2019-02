Le SIRTI se prépare à la réforme de la branche professionnelle

Ce recrutement s'inscrit dans le développement d'une plateforme de services plus riche et réactive pour les adhérents, initiée l'année dernière par le SIRTI. Pour Alain Liberty, président du SIRTI : "L'arrivée de Margot Lesouef va permettre au syndicat de renforcer ses compétences sur le secteur social afin d'anticiper les risques de plus en plus importants auxquels sont confrontés nos adhérents. Nous devons également améliorer notre implication sur les enjeux de formation, de protection ou d'intermittence".

Margot Lesouef est diplômée d’un Master II en Droit social et relations sociales dans l’entreprise (Université Paris XIII).