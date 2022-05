Le SIRTI salue la nomination de Rima Abdul Malak

De plus, alors que les problématiques de désinformation ont été mises en avant par le Président de la République lors de sa campagne, le SIRTI appelle, avec Locales.tv, à créer "un statut pour les médias audiovisuels locaux privés afin de garantir leur pérennité et leur autonomie au cœur des territoires. Les États Généraux de l’Information promis par Emmanuel Macron lors de sa campagne doivent être l’occasion de mettre la protection des médias audiovisuels locaux privés et l’information au sein des territoires au cœur des discussions".

Enfin, le SIRTI forme à nouveau le souhait d’un grand projet de loi audiovisuel permettant "de valoriser davantage la radio, de faire évoluer sa régulation et d’accompagner ses mutations numériques". Pour Christophe Schalk, Président du SIRTI : "La radio est en France à un tournant de son histoire, il convient de protéger sa diversité inédite et son accès universel, reconnaitre et protéger ses droits, afin de faire évoluer son modèle économique entièrement dépendant de la publicité".