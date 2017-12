Le SIRTI lance un guichet unique pour les radios

Le SIRTI annonce des travaux sur la mise en place d’une nouvelle plateforme de services et d’informations. "Nous envisageons de mettre en place un guichet unique à destination des radios afin de leur faciliter les démarches du quotidien dans leur vie d’entrepreneurs comme constituer un dossier d’appel à candidatures, les aider dans leurs relations avec la Sacem et la Spré ou sur l’interprétation du code du travail par rapport à notre convention collective. Des fiches pratiques simplifiées seront également mises à disposition sur de nombreux sujets essentiels" a commenté Alain Liberty, président du SIRTI. Pour permettre à ce projet d’aboutir, Alain Liberty et son équipe présenteront, en décembre, au Conseil d’administration du syndicat, une feuille de route, par étapes, pour les 3 années à venir.