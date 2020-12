"Le Réveil Chérie" célèbre les fêtes de fin d'année

Depuis ce vendredi 18 décembre, "Le Réveil Chérie" reçoit chaque jour un invité : Louane, Marina Kaye, Claudio Capéo et Julien Doré se succédent pour interpréter un de leur succès et revisiter les plus grands titres de Noël. Ce jeudi 24 décembre, Alexandre Devoise et Sophie Coste, accompagnés de Iris Mittenaere animeront la matinale avec les plus beaux titres de Noël interprétés par les artistes Chérie FM : Céline Dion, Mariah Carey, Sam Smith, Robbie Williams, Wham, Sia, Beyonce...

Enfin, vendredi 31 décembre, Chérie FM offrira 8h de mix non-stop aux auditeurs. De 22h à 2h, Alexandre et Sophie partageront un menu musical spécialement concocté pour l’occasion. Et, de 2h à 6h, Chérie FM diffusera les plus beaux titres non-stop pour le passage à la nouvelle année.