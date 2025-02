Le RadioTour 2025 dévoile son programme et ses étapes

Depuis plusieurs années, le RadioTour organisé par La Lettre Pro de la Radio et Podcast Magazine sillonne la France pour aller à la rencontre des professionnels du média radio et de l’audio digital. L’édition 2025 introduit une nouvelle formule XP & Démo, plaçant l’expérience utilisateur et les démonstrations au cœur des rencontres. Sous le thème "Proximité augmentée : créer du lien dans un monde digitalisé", chaque étape sera l’occasion d’aborder les transformations du paysage radiophonique, de la monétisation à l’intelligence artificielle, en passant par l’essor du podcast et du DAB+.

Dès le 6 mai prochain, le RadioTour 2025 fera étape dans cinq villes à travers la France et la Belgique, avec des conférences, des démonstrations, et des échanges entre acteurs locaux et experts du secteur.