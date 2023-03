Le PodcasTour chaque veille de RadioTour

La première des cinq étapes du RadioTour 2023 aura lieu à Lyon, le jeudi 6 avril prochain de 08h30 à 17h dans les espaces du Ruck Hôtel. Tous les professionnels de la radio lyonnaise et de la région Auvergne-Rhône-Alpes y sont attendus pour une journée exclusive de débats, de rencontres et d'échanges... La veille, et au même endroit, ce sont les podcasteurs qui pourront se rencontrer grâce à l'équipe de Podcast Magazine . Cette rencontre se déroulera de 18h30 à 20h00.D'autres rencontres sont prévues sur toutes les étapes du RadioTour qui passera, ensuite, par Nantes (4 mai), Lille (1er juin), Toulouse (5 octobre) et Marseille (16 novembre).