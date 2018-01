Le "Philhar" soutient l’Orchestre des lycées français du monde

Chaque année, cinq musiciens de l’Orchestre philharmonique de Radio France s’associent au recrutement des jeunes musiciens. Tuteurs, ils les guident dans l’apprentissage des oeuvres grâce à la vidéo et la correspondance digitale ; Anne Villette et Mireille Jardon (violons) Jean-Claude Auclin (violoncelle) Jean-Pascal Post (clarinette) et Jean-Pierre Odasso (trompette) les "coachent" durant l’ensemble des répétitions et concerts. Les premières répétitions ont lieu au lycée français de Madrid cette semaine avec comme point d’orgue un concert en présence de l’ambassadeur.

Au terme de cette année de travail, ils se produiront tous ensemble, orchestre et choeurs, samedi 17 mars 2018 à 18h, à l’Auditorium de Radio France. Ce concert gratuit est donné en ouverture de la Semaine de la langue française et de la Francophonie (Ministère de la Culture)