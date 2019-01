Le Parisien brise l'embargo des audiences radio : les généralistes en hausse, les musicales en baisse

Même constat chez la petite soeur franceinfo. "Avec près de 4,9 millions d’auditeurs, la radio France Info est au plus haut depuis 11 ans (+ 6 % en un an)." RMC enregistre une nette hausse (+ 4 % sur un an), avec près de 4,2 millions d'auditeurs quotidiens. Sans autre grande surprise, Europe 1 poursuit sa chute "avec 3,2 millions d’auditeurs (-4 % sur une vague)". Côté musical, même tendance liée à la forte actualité, NRJ, chute de 10 % en un an. Tous les détails à découvrir ce mardi dès 8h sur lalettre.pro