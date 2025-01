Le Paris Radio Show vous donne rendez-vous en 2026

Professionnels de la radio, de l’audio digital et de la publicité audio, notez bien les dates : le Paris Radio Show 2026 se tiendra les 3 et 4 février à La Bellevilloise. L’occasion de découvrir les tendances émergentes, de rencontrer les acteurs clés du secteur et d’assister à des conférences et démonstrations exclusives.

Après le succès de l’édition 2025, qui a rassemblé une affluence exceptionnelle, cette prochaine édition s’annonce encore plus ambitieuse. Nouveautés technologiques, débats d’experts, innovations en matière de diffusion et de monétisation : le Paris Radio Show continue d’être le rendez-vous incontournable des passionnés et des professionnels de l’audio.