Le "Nostalgie Live Tour" arrive à Liège le 14 août

Le public pourra retrouver sur scène Début de Soirée, Phil Barney, Patrick Coutin, Joniece Jamison, Pauline Ester… Mais aussi le meilleur des covers avec Génération ABBA et les Rolling Stones par Bouldou & The Sticky Fingers. Et pour encore plus d’ambiance, le DJ de la SoulParty : DJ Lilo.

Les festivités du 15 août rassemblent tous les Liégeois pour plusieurs jours de réjouissances. Il s'agira de la fête populaire la plus importante de la région : le vieux quartier accueille maintenant plus de 100 000 visiteurs.