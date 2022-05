Le NRJ Music Tour fait étape à Mulhouse

Une date unique, une seule radio, un concert gratuit et une dizaine d’artistes réunis sur une même scène, la première radio musicale de France s’installe à Mulhouse, demain samedi, avec Daju, Keen'V, Camélia Jordana, George Ezra, Lucenzo, La Zarra, Dorely, Yanns, Mentissa et Bianca Costa.

NRJ promet "un concert entièrement partagé". Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NMTMulhouse sur tous les réseaux sociaux de la radio et à retrouver sur NRJ.fr.