Le NAB Show devrait se dérouler en octobre 2021

La manifestation avait été annulée à la dernière minute en raison du coronavirus. Puis, elle avait été reportée du 18 au 22 avril 2021 à Las Vegas aux États-Unis... Finalement, elle est annoncée pour octobre 2021.

Le NAB se positionne comme la convention liée à la radio et aux autres technologie la plus importante et la plus complète au monde avec plus de 90 000 participants issus de 160 pays et plus de 1 600 exposants. "À l'horizon 2021 et au-delà, notre priorité absolue est de faire du NAB un salon réussi. Nous avons travaillé au cours des dernières semaines et des derniers mois en surveillant une série de variables, notamment les préoccupations en matière de santé et de sécurité, les indicateurs économiques, l'évolution du secteur et les restrictions de voyage, afin de comprendre les tendances générales et les conditions futures de la tenue d'un événement majeur en 2021" a indiqué Gordon Smith.