Le MAG 98 - Le CTA de Nancy, au cœur de l’Europe



C’est certainement le plus européen des Comités Territoriaux de l’Audiovisuel. Avec pas moins de quatre frontières sur son ressort, le CTA de Nancy colle désormais parfaitement à la nouvelle région Grand Est, issue des fusions de l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. "Ce découpage est une coïncidence de fait, il permet de mieux suivre la logique de certaines télévisions et radios qui traitent avec l’instance régionale dans le cadre d’objectifs et de moyens. Tout cela est en cours de cristallisation", souligne Jean-Yves Aury, secrétaire général du Comité. Cela ne remet pas en cause l’identité très forte, souvent chargée d’histoire des différents territoires.

"Il existe un réel attachement aux spécificités du territoire et cela se ressent dans la structuration des opérateurs", explique-t-il. Même si les dimensions régionalistes ont tendance à s’amenuiser, notamment en Alsace, il existe plusieurs réseaux très attachés aux ex-régions, comme Radio Dreyeckland. "Il existe quelques spécificités d’un territoire à l’autre, par exemple, lorsqu’on écoute Radio liberté ou Est FM, on entend la différence. Le choix des titres fait une place à des sonorités alémaniques en Alsace, peut-être un peu moins sur la Lorraine", précise Jean-Yves Aury. Accès payant



Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? Le MAG 98 - Le CTA de Nancy, au cœur de l’Europe Rédigé le Vendredi 16 Mars 2018