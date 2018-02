Le MAG 97 - La bonne chronique littéraire de Nicolas Carreau



Pour être un (très) bon chroniqueur littéraire, il n’y a pas de hasard. Aucun, vraiment. Déjà, et même si cela peut paraître simpliste, il faut lire, lire, et encore lire… "C’est quasiment tout le temps. Au travail, à la maison, dans les transports… on ne s’arrête jamais", présente Nicolas Carreau, le spécialiste culture et littérature chez Europe 1 qui est tombé dans la marmite des livres depuis son enfance. "Mon père est libraire", avance-t-il. Pas de place pour l’improvisation, il faut avant tout connaître son sujet… "Le premier conseil que je peux donner, c’est de finir le livre que vous avez commencé. Sinon, vous ne pouvez pas en parler. Je lis 4 à 5 bouquins par semaine, près de 200 par an, ça fait partie du métier", poursuit Carreau qui bénéficie à Europe 1 d’une totale liberté dans le choix éditorial. "Je ne vais pas faire de la langue de bois, mais vous ne pouvez pas imposer à un chroniqueur de parler d’un livre s’il ne l’a pas aimé… Car automatiquement, cela se sent. Il va donc choisir ses lectures, en fonction de ses goûts, de la maison d’édition. La chronique littéraire est complètement subjective." Avant de préciser : "Évidemment, c’est certain que le prix Goncourt, je vais le lire !". Accès payant



Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois cliquez ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? Le MAG 97 - La bonne chronique littéraire de Nicolas Carreau Rédigé le Lundi 19 Février 2018