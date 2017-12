Le MAG 95 - Quoi de neuf, docteur ?





Le Grand Direct de la santé, initié par Jean-Marc Morandini, a connu une belle progression d’audience. Cette saison, le format a légèrement changé avec un tour d’horizon d’une heure sur des questions de bien-être, santé et développement personnel. Isabelle Quenin anime La vie devant soi tous les jours, de 15h à 16h : "Nous sommes plus dans la prévention et les règles de bonne conduite pour mieux vivre. Nous voulions dédramatiser la maladie et faire une émission positive. Ça passe par le répondeur avec des témoignages, une interview sur un sujet plus approfondi et une chronique axée sur le bon sens."

"Chaque cas mérite que l'on s'y intéresse" Isabelle Quenin traite la santé depuis quatre ans à l'antenne d'Europe 1 et elle le dit elle-même, c'est un sujet inépuisable. "Même si les thématiques sont reprises, nous pouvons les aborder sous des angles différents. Chaque témoignage est unique, chaque cas mérite que l'on s'y intéresse. C'est aussi le sujet qui est le plus repris en famille ou à la machine à café !"



