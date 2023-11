De l’autre côté des Alpes, la consommation numérique de la radio ne cesse de progresser. À date, il ne reste plus que 9% des auditeurs identifiés comme étant "only FM". 81% de la consommation s’effectue en numérique avec une part dévolue au DAB+ qui se porte à 41%. Une orientation naturelle et massive de la consommation radio qui ne va pas sans une évolution du cadre réglementaire