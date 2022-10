Le MAG 146 - France Inter, on air et online €

Cette saison, les programmes de France Inter n'affichent pas de bouleversements majeurs. Quelques nouveaux programmes et ajustements viennent s’inscrire dans cette rentrée et consolider la puissance de la grille, comme l’extension de la matinale jusqu’à 9h30 avec la partie magazine incarnée par Sonia Devillers ou encore l’arrivée dans la matinale ainsi que l’après-midi de Matthieu Noël, transfuge d’Europe 1. Des évolutions qui portent toutes le même sceau, celui d’une écoute attentive de l’époque et de ses mutations.