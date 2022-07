Le MAG 144 - Le FIL, toujours à l'écoute des médias locaux

“Décloisonner entre les supports mais aussi entre les métiers.” Julien Kostrèche

Parmi les nouveautés, l’ouverture du Festival sera l’occasion d’un grand débat accessible à toutes et tous, festivaliers ou non, qui donnera la couleur de ces trois jours. Cette grande première aura pour thème "Plus de proximité pour plus de confiance ?", avec notamment les présences annoncées de Delphine Ernotte Cunci, patronne de France Télévisions, François-Xavier Lefranc d'Ouest-France ou bien encore la journaliste Anne-Sophie Novel. Ce débat sera notamment proposé en direct sur le site de France 3.À ce titre, le volet numérique aura encore toute sa place dans cette nouvelle édition puisque l’ensemble des tables rondes et autres rendez-vous (hors ateliers) sera proposé en live depuis le site du FIL. Un accès live et en replay qui "mobilise des moyens importants", tout en permettant à de nouveaux profils de profiter des échanges.Dans cette démarche orientée à 360°, l’innovation tient une part importante. C’est notamment par ce prisme que le FIL va proposer un nouveau type de contenus sous la forme d’entretiens avec les directeurs et directrices de médias autour de la stratégie menée par ces structures au niveau des grands enjeux éditoriaux, de distribution et d’organisation qui les questionnent. Un format en profondeur qui se veut être une plongée au cœur de leur mutation.