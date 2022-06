Le MAG 143 - Hit West et l’aventure des podcasts du Grand Ouest Rédigé par Maurizio Iulianiello le Mardi 21 Juin 2022 à 16:35 | modifié le Mardi 21 Juin 2022 à 16:35



Évidemment, on pourrait se questionner sur la pertinence de se lancer dans la production de podcasts natifs alors que les contenus antenne pourraient amplement suffire à satisfaire les auditeurs, mais Arnaud Agoyer, directeur d'antenne de Hit West explique que le format et la promesse empêchent parfois de produire certains contenus en linéaire. Si bien que le podcast ouvre le champ des possibles. "Il est important de proposer notre offre linéaire en podcast, pour de l'écoute de rattrapage, mais il est aussi important de tester de nouveaux formats, en utilisant nos forces internes", précise Arnaud Agoyer.