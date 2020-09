Le MAG 125 - Nouvelle rentrée pour dénicher les talents au Studec

"Le Studec, l’école la plus conviviale et un vrai laboratoire pour les radios."

La radio évolue, et le Studio École de France propose des cours novateurs sur le digital. En plus des bases des métiers d’animateur, journaliste et technicien, la formation propose des cours sur comment construire une vidéo virale, comment mettre en avant l’information sur l’ensemble des réseaux sociaux, la faire remonter dans le scroll. Les pédagogues vont former les élèves sur comment construire un podcast, le développer, savoir le vendre et le diffuser. "On va proposer cette année une formation de youtubeurs pour élargir la palette des connaissances de nos animateurs et journalistes", explique le dirigeant de l'établissement. Le Studio École de France offre une année supplémentaire en option pour une formation à la télévision : avec un plateau TV de 120 m², décor et fond vert.De nombreux studios radio sont à disposition des élèves.