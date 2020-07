Le MAG 124 - RTBF : l’été en mode "Restart" €

"Nous estimons que nous avons eu beaucoup de chance par rapport au secteur privé, confie d’entrée Frédéric Gérand, Head of radio and digital audio à la RTBF. On ne pleure pas ! Nous savons que les acteurs privés sont bien plus impactés que nous qui avons une situation relativement confortable. C’est difficile, mais tout à fait acceptable. Nous n’avons mis personne au chômage…"

Forte de cette position privilégiée, la RTBF estime qu’elle a désormais un rôle à jouer aux côtés des secteurs du tourisme et de la culture qui, eux, en revanche, n’ont pas été épargnés par la crise sanitaire. "Nous nous sommes engagés à les aider, poursuit Frédéric Gérand. Nous avons créé « Restart », un plan de relance auquel nous allouons un budget exceptionnel de 13 M€ pour mettre en place des émissions et des programmes dédiés dès cet été. Cela concerne tous les médias de la RTBF."