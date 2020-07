Le MAG 124 - Nicolas Curien (CSA) : "Nous tenons fermement le cap !" €

LLPR - Pensez-vous que la crise sanitaire entraînera, dans les mois qui viennent, des bouleversements significatifs sur le marché de la radio ?

NC - Il convient tout d’abord de saluer les initiatives, nombreuses et heureuses, que beaucoup de radios ont prises durant la crise, pour informer, distraire et accompagner des auditeurs en quête de lien social. Plus que jamais, en ces temps difficiles pour tous, la radio a démontré qu’elle sait être le média de la proximité, de l’intimité et de la solidarité. De cet épisode critique, il restera durablement un attachement renforcé des auditeurs pour leurs radios et un désir encore accru des radios d’aller au contact de leur public.