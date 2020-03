Le MAG 120 - Stéphane Bosc : "La radio devra évoluer et s’adapter" Rédigé par Brulhatour le Mercredi 11 Mars 2020 à 08:17 | modifié le Mercredi 11 Mars 2020 à 08:17



LLPR - Comment avez-vous vu évoluer la radio, en général, ces dernières années ?

SB - Les radios ont fait face à de nombreuses contraintes au cours de ces dernières années, durcissement de la réglementation sur les quotas de musique francophone, arrivée de la publicité sur le service public, développement des plateformes de stream musical… certaines évolutions technologiques ont été bénéfiques et, simultanément, ont induit une alternative à l'écoute de la radio dans son aspect premium. C'est notamment le cas, par exemple, du développement du Bluetooth audio dans les véhicules ou de la 4G qui nous permet d'être écoutés dans les endroits où nous n'avons pas de fréquences. Cela donne aussi des possibilités d'ouverture à d'autres systèmes audio, à commencer par l'accès à tous les éléments audio du téléphone mobile. De nos jours, le parc automobile en est en grande partie équipé.

La radio musicale a pour but d'accompagner ses auditeurs au-delà de la musique qu'elle diffuse, elle est une marque, un ton, une promesse et il a fallu augmenter l'aspect exclusif de son offre, par son format, mais aussi par ses programmes et par ses aspérités. Pour les musicales, la bataille est rude, lors de la dernière vague Médiamétrie, nous avons vu trois radios musicales obtenir leur plus bas historique en audience cumulée.