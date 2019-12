Le MAG 117 - 100% : à fond sur le numérique €

La stratégie de diffusion du groupe 100% est bien réfléchie ! Le DAB+ est vu comme un complément à la diffusion FM, puisqu’il permet d’étendre les 27 zones de diffusion actuelles, mais aussi comme un moyen de développement puisque la station basée à Aussillon, dans le Tarn, a bien l’intention de s’étendre à toute la région Occitanie. "On vise Bordeaux, Toulouse et Montpellier", confie Jacques Iribarren, le directeur général du groupe 100%.

"La logique, c’est d’arriver à reproduire notre modèle économique de décrochage local par ville, car c’est ce qu’attendent les auditeurs. On fait de l’audience dans toutes les villes d’Occitanie parce qu’on décroche localement. Pour l’instant, il n’a pas été annoncé d’arrêt de la FM. On parie sur l’avenir : on se dit que le CSA veillera à ce qu’il y ait, demain, des canaux locaux sur le DAB+, si la FM venait à disparaître. D’ailleurs, on entend déjà parler de nouveaux appels par ville."